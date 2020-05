Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic erklärt Tor-Serie unter Bruno Labbadia: "Faire Chance gegeben"

Mit 35 Jahren blüht Vedad Ibisevic noch einmal auf. Der Stürmer ist schon jetzt einer der großen Gewinner des Trainerwechsels in der Corona-Pause bei Hertha BSC von Interimstrainer Alexander Nouri zu Bruno Labbadia. Seinen Mehrwert für die "Alte Dame" stellte der Bosnier beim deutlichen 4:0-Derby-Sieg gegen Union Berlin am Freitagabend erneut unter Beweis. Ibisevic erzielte das 1:0 per Kopf und bereitete das 2:0 durch Dodi Lukebakio knapp 70 Sekunden später mustergültig vor. Der Hertha-Kapitän scheint wieder richtig Lust am Fußballspiel zu haben - und Labbadia ist einer der Gründe dafür, wie Ibisevic nach dem Derby bei DAZN sagte.