Hertha-Trainer Felix Magath nach Versöhnung mit Fans: Das hat "uns alle eingelullt"

Hertha-BSC -Trainer Felix Magath hat die Versöhnung seiner Mannschaft mit Fans als zu spät und deswegen schlecht für die Einstellung im verloren gegangenen Spiel gegen den FSV Mainz 05 kritisiert. "Das hätte schon viel früher in der Woche geregelt werden müssen. So hat es uns abgelenkt, hat uns alle eingelullt", sagte der Interims-Coach des Berliner Bundesligisten der Bild.

Hertha hatte am Samstag das Heimspiel gegen die Mainzer mit 1:2 verloren und so den vorzeitigen Klassenverbleib verpasst. Es habe "die letzte Konzentration gefehlt", sagte Magath: "Das gilt für uns alle! Wir waren nicht so fokussiert, wie wir hätten sein müssen."