Möglicher Cunha-Nachfolger: Hertha offenbar vor Transfer von Hoffenheim-Stürmer Ishak Belfodil

Hertha BSC legt wohl in der Offensive nach und verpflichtet Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim. Wie die Bild und Sport1 berichten, zieht es den algerischen Angreifer in die Hauptstadt. Dem Bericht zufolge werde nur eine "Mini-Ablöse" für den 29-Jährigen fällig. Laut Sport1 liegt die Ablöse bei etwa 500.000 Euro. Hertha würde mit diesem Transfer auf den möglichen Abgang von Matheus Cunha reagieren.

Belfodil steht in Sinsheim nur noch bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag. Bei der TSG konnte sich der inzwischen 29-Jährige in dieser Saison nicht durchsetzen. Der frühere algerische Nationalspieler stand für Hoffenheim in über drei Jahren nur 60 Mal auf dem Platz. 18 Tore gingen dabei auf sein Konto. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß ließ den Angreifer oft auf der Bank sitzen, in dieser Serie schaffte er noch gar nicht den Sprung in den Kader.