"Herz zeigen, Teamgeist und Spaß": Trainer Di Salvo schwärmt nach Debüt-Sieg mit der U21 von Moral

Ein Doppelschlag in den Schlussminuten brachte die späte Erlösung. U21-Trainer Antonio Di Salvo war kurz davor, seine Premiere als Cheftrainer der U21-Nationalmannschaft in den Sand zu setzen. Doch dann drehten die Tore von Kevin Schade (88.) und Jonathan Burkardt (90.) die Partie zugunsten der DFB-Junioren. Deutschland bleibt nach dem 3:2 (1:1) gegen Israel ungeschlagen und an Tabellenplatz eins in EM-Qualifikationsgruppe B, in der nur Rang eins das direkte Endrunden-Ticket bedeutet. Coach Di Salvo lobte sein Team im Anschluss an das späte Comeback für ihre starke Moral. "Das Spiel hat gezeigt, dass die Tugenden, für die Deutschland steht, für die eine Nationalmannschaft steht, die Basis für den Erfolg waren. Das war schön zu sehen", sagte ein zufriedener Di Salvo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Anzeige

Konkret waren es für den 42-Jährigen, der die Nachfolge des nun als türkischer A-Nationaltrainer arbeitenden Stefan Kuntz angetreten hatte, drei entscheidende Faktoren, die den Sieg brachten. "Wir hatten drei Schlagworte: Herz zeigen, Teamgeist und Spaß. Mich freut es, wenn ich sehe: Wir erzielen das 3:2 und alle haben Spaß", so Di Salvo bei ProSieben Maxx. Zudem habe die veränderte taktische Ausrichtung die späten Tore herbeigeführt. "Man muss auch mal ein bisschen Ruhe bewahren und das Spiel vernünftig analysieren", so der Kuntz-Nachfolger weiter und konkretisierte seine Marschroute für die Schlussphase. "Wir wollten die letzte Minute vermehrt über Flanken kommen, letzten Endes ist uns das geglückt."

Der Europameister war beim Debüt des bisherigen Assistenten Di Salvo in dessen Geburtsstadt Paderborn die überlegene Mannschaft, tat sich gegen Israel aber schwer und kassierte zwei einfache Gegentore. Erst spät drehte der DFB-Nachwuchs auf – und noch das Spiel. Doron Leidner brachte die Gäste in Führung (28.), U21-Debütant Malik Tillman vom FC Bayern konnte zunächst noch ausgleichen (34.). Nach dem zweiten Treffer der Israelis durch Omri Gandelman (51.) schlug der DFB-Nachwuchs in seinem ersten Heimspiel vor Fans seit fast zwei Jahren aber in der Schlussphase noch zurück.