Herzensangelegenheit Radrennbahn: Leipziger Architekt und Zwenkauer Firma starten Sanierung

Leipzig. Mit leichter Verspätung wegen des Wintereinbruchs vor acht Tagen begann an diesem Montag auf der Leipziger Radrennbahn die Sanierung der Fahrfläche. Vorausgegangen war am Freitag eine Bauberatung mit allen zuständigen Ämtern. „Es ist für mich eine Ehre und Herzensangelegenheit, in meiner Heimatstadt das Bauvorhaben zu begleiten. Die Bahn ist nicht nur traditionsreich, sie steht auch unter Denkmalschutz – man will es gar nicht glauben“, sagte der vom Leipziger Fachverband SKR beauftragte Architekt Anuschah Behzadi.

