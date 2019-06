"Eine Herzensentscheidung": 96-Profi Florent Muslija wird kosovarischer Nationalspieler

Florent Muslija ist in Deutschland geboren, seine Familie stammt aus dem Kosovo. Nun hat sich der Mittelfeldspieler endgültig festgelegt, in Zukunft für die kosovarische Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. "Der Kontakt bestand schon länger. Das Interesse an mir war groß, sie haben sich wirklich sehr um mich bemüht", wird der Offensivakteur auf der offiziellen Internetseite von Hannover 96 zitiert.

Ein Treffer für die deutsche U20

Bisher ist das Nachwuchstalent für sein Geburtsland Deutschland im Einsatz gewesen. Im U20-Nationalteam ist der Rechtsfuß fünfmal zum Einsatz gekommen, erzielte dabei einen Treffer und bereitete ein Tor vor. Im deutschen Juniorenbereich spielte der 20-Jährige unter anderem gemeinsam mit 96-Kollege Linton Maina und Marco Richter, der aktuell mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in Italien und San Marino um den EM-Titel kämpft.