Herzlich willkommen! Neymar, Mbappé und Co. in Leipzig gelandet

Leipzig. Das Millionen-Ensemble ist gelandet! Am Dienstagmittag setzte der Flieger mit den Fußball-Stars von Paris Saint-Germain auf dem Flughafen Leipzig-Halle auf. Danach ging es für Kylian Mbappé und Co. per Bus ins Herz der Messestadt. Die Profis nächtigen vor dem Champions-League-Gastspiel bei RB Leipzig im Hotel Steigenberger. Mehr als eine Nacht bleibt das Team allerdings nicht. Nach der Partie am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) geht es direkt aus den Katakomben der Red Bull Arena zurück Richtung Flughafen und Heimat. Anzeige

Vor dem Hotel warteten mehr 200 Fans schon sehnsüchtig, um einen Blick auf die Kicker zu erhaschen. Zu mehr als eben diesem Blick und einem vereinzelten kurzen Winken kam es allerdings nicht. Der Eingangsbereich des Hotels war weiträumig abgesperrt. Neben hoteleigenem Sicherheitspersonal hatten die Franzosen eigene Security mitgebracht. Alle gemeinsam machten den Anwesenden bereits vor dem Eintreffen des Teams klar: Autogramme wird es keine geben. Irgendeine andere Form des Kontakts, die über ein Winken hinausgeht, auch nicht. Corona lässt (unschön) grüßen. So musste auch ein Junge, der gemeinsam mit seiner Mutter und einem ausgedienten Paar Fußballschuhe auf eine Unterschrift auf den alten Töppen gehofft hatte, am Ende unverrichteter Dinge wieder abziehen. Leer gingen auch die aus, die darauf gehofft hatten, Lionel Messi sehen zu können. Der argentinische Superstar trat die Reise nach Leipzig verletzungsbedingt gar nicht erst an.

DURCHKLICKEN: Die Ankunft der Paris-Stars in Leipzig Von Paris nach Leipzig: Die Stars von PSG kamen am Dienstagmittag in Leipzig an und bezogen das Steigenberger in der Innenstadt. ©

Immerhin konnten sich die Schaulustigen die Zeit mit einem Ratespiel vertreiben. Denn gekleidet in dicke Jacken, die Köpfe mit Basecaps oder Mützen bedeckt und die Gesichter mit den obligatorischen Masken verhüllt (nur Julian Draxler bildete hier eine Ausnahme), waren die Stars kaum zu erkennen. Wer ist jetzt nochmal Neymar, wer Angel Di Maria? Am leichtesten fiel die Identifizierung noch bei Mbappé und Keeper Gianluigi Donnarumma, was bei Letzterem vor allem auch an der Körpergröße gelegen haben dürfte.