Herzlichen Glückwunsch: Das 96-Stadion wird 65, wir feiern mit den schönsten 65 Fotos!

Die Arena am Maschsee hat viel in ihrer Zeit miterlebt - vom Fußball bis zu Helene Fischer. Am Donnerstag feiert sie ihren 65. Geburtstag. Auf den Tag genau im Jahre 1954 eröffnete Hannover 96 das Niedersachsenstadion mit dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Seitdem hat sich viel getan - das Stadion hat diverse Umbauten und Namensänderungen hinter sich.

Die HDI-Arena bietet aktuell Platz für 49.200 Zuschauer und lockt regelmäßig große internationale Stars vor allem aus der Musikszene an. Die lange Geschichte der Arena am Maschsee in der Galerie.