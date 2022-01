Anzeichen für Herzmuskelentzündung nach Corona-Infektion: FC Bayern vorerst ohne Alphonso Davies

Der FC Bayern wird auch vor seinem zweiten Rückrunden-Spiel am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) von Corona-Sorgen geplagt. Sorgen bereitet den Münchnern dabei vor allem die aktuelle Situation beim Alphonso Davies. "Bei der Nachuntersuchung, die wir bei jedem Spieler machen, der mit Corona infiziert war, haben wir Anzeichen einer leichten Herzmuskelentzündung festgestellt. Er ist bis auf Weiteres erstmal raus aus dem Training und wird auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das muss komplett ausheilen. Es ist aber von Ultraschall her nicht so dramatisch", sagte Trainer Julian Nagelsmann und erklärt, dass die genaue Ausfalldauer des Außenverteidigers "noch nicht bestimmt" sei. Man rechne aber "längere Zeit" nicht mit Davies.

Auch der am Knie verletzte Leon Goretzka werde in den kommenden Wochen weiter ausfallen. Corentin Tolisso dürfte zumindest in Köln fehlen. Von den zuletzt mit dem Coronavirus infizierten Spielern dürfte wohl nur Nationaltorhüter Manuel Neuer am Samstag ein Startelf-Kandidat sein. Dayot Upamecano, Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Omar Richards seien zwar "wieder im Kader, aber noch nicht so weit, um wieder von Beginn an zu spielen", betonte Nageslmann, der angab, dass die beiden Youngster Paul Wanner und Lucas Copado auch am Wochenende wieder zum Spieltags-Aufgebot gehören werden.