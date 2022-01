Herzmuskelentzündung bei Bayern-Star Alphonso Davies: Julian Nagelsmann konkretisiert Ausfallzeit

Wann Davies mit dem Aufbauprogramm starten kann, ist unklar. Eine Herzmuskelentzündung ist sehr individuell. Die Bayern sprachen am Freitag von einem "nicht so dramatischen" Ultraschallbild. Es sollte also nicht so langwierig werden wie bei Herthas Torhüter Rune Jarstein, der nach einer – allerdings heftig verlaufenden – Corona-Infektion samt Krankenhausaufenthalt im April 2020 fast ein halbes Jahr keinen Sport machen durfte.