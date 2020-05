Ronald Koeman am Herzen operiert: Holland-Trainer darf Krankenhaus am Montag verlassen

Der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman ist am Herzen operiert worden. Koeman musste sich einem Eingriff mit einem Herzkatheter unterziehen, der erfolgreich verlaufen sei, teilte der königliche niederländische Fußballbund KNVB am Sonntagabend mit. Der Zustand des 57-Jährigen sei stabil, sagte sein Manager Rob Jansen dem niederländischen TV-Sender NOS.

Der Bondscoach war nach den Informationen des Managers am Sonntag mit akuten Herzproblemen in ein Amsterdamer Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe nach dem Fahrradfahren über Schmerzen in der Brust geklagt und sei dann wenige Stunden später mit einem Herzkatheter behandelt worden.