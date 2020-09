Ex-HSV-Star Son trifft vierfach: Tottenham feiert klaren Sieg beim FC Southampton - ohne Rückkehrer Bale

Gala-Auftritt von Heung-Min Son! Der ehemalige Profi des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen schoss die Tottenham Hotspur am zweiten Spieltag der Premier League im FC Southampton am Sonntag mit vier Treffern fast im Alleingang zum 5:2 (1:1)-Auswärtssieg. Danny Ings hatte die vom früheren RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainierten Hausherren mit 1:0 in Führung gebracht (32.), danach übernahmen Tottenham und Son das Kommando. Allerdings musste das Team von Trainer José Mourinho noch auf den von Real Madrid verpflichteten Gareth Bale verzichteten, dessen Rückkehr nach London am Samstag offiziell geworden war, der aber verletzungsbedingt voraussichtlich erst im Oktober eingesetzt werden kann.

Gegen Southampton: Vorarbeiter Kane, Vollstrecker Son

Nach Ings' Führungstreffer drehten die Spurs auf. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schloss Son einen Konter zum 1:1-Pausenstand ab (45.+2). Kurz nach Wiederanpfiff legte Tottenham-Kapitän Harry Kane dem Südkoreaner per Steilpass auch dessen zweites Tor des Tages auf - 1:2 (47.). Hasenhüttel ließ seine Elf trotz des Rückstandes weiter hoch verteidigen - und wurde für diese eigentlich mutige Haltung bestraft. Kane fand abermals Son in der Spitze, dessen Tempo die Gastgeber wieder nicht folgen können. Der frühere Hamburger markierte das 1:3 (64.), dank Kanes dritter Vorlage. Und auch Sons viertes Tor bereitete der Kapitän vor - mit einer halbhohen Flanke von der rechten Seite. Der Südkoreaner vollstreckte ihns kurze Eck zum 1:4 (73.). Den fünften Treffer für die Mourinho-Elf erzielte Kane dann selbst - per Abstauber zum 1:5 (82.). Den 2:5-Endstand markierte wiederum Ings, der einen nach VAR-Intervention verhängten Handelfmeter verwandelte (90.).

Derweil hat die Rückkehr von Bale die Tottenham-Fans in Ekstase versetzt. Am Trainingsgelände jubelte der Anhang, im Internet kursierten theatralische Vorstellungsvideos. Ob der Waliser den Hype rechtfertigt, bestimmt auch die Zukunft von Trainer José Mourinho. Zehn Monate nach dessen Amtsantritt hat der einstige Titelsammler die Fans noch nicht von sich überzeugt. Sollte es mit Bale, der für eine Saison von Real Madrid ausgeliehen ist, nicht funktionieren, wäre Mourinhos Zeit in London wohl bald vorbei.

Hängt Mourinho-Zukunft von Bale ab?