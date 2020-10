Heung-min Son rettet Tottenham - Spurs schlagen den FC Burnley und sind nun Fünfter

Tottenham Hotspur hat dank Angreifer Heung-min Son im sechsten Premier-League-Spiel der neuen Spielzeit den dritten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer José Mourinho setzte sich am Montagabend gegen Kellerkind FC Burnley mit 1:0 (0:0) durch. Heung-min Son sorgte in der 76. Minute nach Vorlage von Sturmpartner Harry Kane per Kopf für den entscheidenden Treffer. Der Südkoreaner erzielte damit bereits sein siebtes Tor in der Liga.

Für Tottenham geht es bereits am Donnerstag in der Europa League weiter. Dort treffen sie im zweiten Gruppenspiel auf den belgischen Vertreter Royal Antwerpen. Zum Auftakt des Wettbewerbs hatten sich die Spurs gegen den Linzer ASK souverän mit 3:0 durchgesetzt und die Tabellenführung in Gruppe J übernommen. In der Premier League geht es für die Engländer als Nächstes gegen Brighton & Hove Albion, die sich in ihrem Montagsspiel mit 1:1 von West Bromwich Albion trennten.