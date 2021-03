Heute Pokal-Auslosung mit Holstein Kiel: Thesker zum Halbfinale wieder fit?

Die Ausgangslage vor dem Gang in den Volkspark ist klar: Feiern die Störche ihren siebten Auswärtssieg, distanzieren sie die Rothosen auf sechs Punkte Abstand und dürfen sich das Prädikat „bestes Rückrunden-Team“ ans Revers heften. Selbst bei einem Remis bleiben sie hinter Spitzenreiter Bochum auf dem direkten Aufstiegsrang zwei mit dann drei Zählern Vorsprung auf Fürth und den HSV. Und bei einer Niederlage? Daran will im Lager der KSV Holstein niemand denken. Und wenn doch? Rutschen sie lediglich auf Relegations-Rang drei hinter die dann punktgleichen Nachfahren von Uwe Seeler ab.

Zuvor aber gilt alle Aufmerksamkeit Bärbel Wohlleben. Die 77-Jährige fungiert heute Abend in der ARD als Pokal-Losfee. Sie ist die erste Frau im deutschen Fußball, deren Treffer zum „Tor des Monats“ gekürt wurde. Gewählt wurde ihr Treffer zum 3:0 für die TuS Wörrstadt (23 Kilometer von Mainz entfernt) im ersten offiziellen Finale um die deutsche Frauen-Meisterschaft gegen DJK Eintracht Erle am 8. September 1974. Knapp vier Jahre zuvor am 31. Oktober1970 hatte der DFB auf seinem Verbandstag das Frauenfußball-Verbot aufgehoben. In Travemünde, also auf schleswig-holsteinischem Terrain.

RB Leipzig, Borussia Dortmund oder der Sieger der Viertelfinal-Partie Regensburg gegen Werder Bremen (7. April)? Auch Stefan Thesker wartet gespannt auf den kommenden Pokal-Gegner. Der Innenverteidiger ist nach seinem Teilanriss der Achillessehne, zugezogen am 22. Februar beim 1:2 in Fürth, derzeit zum Zuschauen verurteilt. Der 29-Jährige, dessen Vertrag in Kiel am 30. Juni ausläuft, musste sich nach Vereinsangaben keiner Operation unterziehen, sondern wird konservativ behandelt. Medizinisches Ziel sei es, dass Thesker noch in dieser Serie fit wird. Vielleicht schon zum Halbfinale am 1./2. Mai?