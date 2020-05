Heute vor 22 Jahren: Hannover 96 knackt TeBe Berlin - und kehrt in die zweite Liga zurück

Dabei sah es nach dem Hinspiel überhaupt nicht nach einem Erfolg der 96er aus. Die Niedersachsen verloren mit 0:2, TeBe Berlin dominierte über die gesamte Spielzeit des Hinspiels und stand bereits mit einem Bein in der zweiten Liga. Doch im Rückspiel wurde 96 von 50.000 frenetischen Zuschauern angetrieben, die ihr Team noch längst nicht abgeschrieben hatten. "Die Tribüne hat uns angestachelt. Das hast du an unserer Körpersprache gesehen und an der Zweikampfführung", sagt auch Carsten Linke, der über die volle Spielzeit auf dem Platz stand.

Für 96-Legende Carsten Linke war es der schönste Moment mit den Roten. Der Sieg im Aufstiegsrunden-Rückspiel am 24. Mai 1998 gegen Tennis Borussia Berlin und die damit verbundene Rückkehr in die zweite Liga. "Das waren pure Emotionen, eines der wichtigsten Spiele für Hannover in den letzten Jahrzehnten", erinnert sich Linke.

Bereits nach sechs Minuten machte 96 die Begegnung wieder spannend: Gerald Asamoah traf per Flugkopfball zur Führung. Die Stimmung kochte hoch und plötzlich glaubte wirklich jeder im Stadion an die Roten. 84 Minuten verblieben, um das Spiel komplett zu drehen.

Ein Moment für die Ewigkeit

Fabian Ernst flankte den Ball in die Gefahrenzone und fand Carsten Linke, der sich im Kopfballduell gegen seinen Bewacher Olaf Kapagiannidis durchsetzte und den Ball zurück in den Fünfmeterraum legte. Dort stand Vladan Milovanović goldrichtig und traf per Fallrückzieher (!) zum umjubelten 2:0. Ein Tor für die Ewigkeit. Der zweite Treffer egalisierte das Hinspielergebnis, so blieb es dann auch bis zum Elfmeterschießen. 96 hatte sich nach der der 0:2-Niederlage im Hinspiel tatsächlich zurückgekämpft. "Wenn du mit einem Torwart wie Jörg Sievers in so ein Elfmeterschießen gehst, ziehst du unheimlich viel Kraft daraus", erinnert sich Linke, der selbst als Schütze antrat.

Ernst, Linke und Kreuz verwandelten für 96 souverän vom Punkt - TeBe Berlin traf nur mit dem ersten Strafstoß. Den zweiten Elfmeter lenkte Sievers neben das Tor, der dritte ging von allein daneben, den vierten hielt der Keeper sogar fest. 96 hatte die Berliner tatsächlich geknackt und stieg sensationell in die zweite Liga auf. Linke erinnert sich, "dass wir alle zu Jörg (Sievers, Anm. d. Red.) laufen. Du bist so voller Adrenalin, das entlädt sich explosionsartig." Das Stadion glich im Anschluss einem Tollhaus. 96 feierte mit 50.000 begeisterten Fans die Rückkehr in die zweite Liga und korrigierte den bitteren Abstieg im Jubiläumsjahr 1996.