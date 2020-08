Heute vor 28 Jahren: Pokalsieger 96 trifft auf Meister Stuttgart im Supercup 

Am 23. Mai 1992 feierte Hannover 96 als Zweitligist den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Finale des DFB-Pokals besiegten die Roten Bundesligist Borussia Mönchengladbach sensationell mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Der damalige Keeper und 96-Legende Jörg Sievers avancierte mit zwei gehaltenen Strafstößen zum Helden des Abends. Bis heute gelang es keinem Zweitligisten mehr, den DFB-Pokal zu gewinnen - 96 schaffte Historisches. Durch den Pokalsieg erhielt 96 außerdem Startrecht im Supercup, bei dem der Sieger zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ermittelt wird. Am 11. August 1992 trafen die Roten im heimischen Niedersachsenstadion auf den VfB Stuttgart, der in der Saison 1991/92 die deutsche Meisterschaft gewann. Da 96 weiterhin in der zweiten Bundesliga spielte und Stuttgart noch im Mai die Meisterschale in die Höhe reckte, war die Favoritenrolle natürlich auch vor diesem Duell klar.

Hannover 96 und der VfB Stuttgart beim Einlauf. © imago sportfotodienst

96 legt los wie die Feuerwehr Die Vorzeichen waren eindeutig: Läuft alles normal, gewinnt der VfB. Doch im Pokalfinale gegen Gladbach hatte 96 bereits bewiesen, dass ihnen die Außenseiterrolle liegt. Und genau so traten sie in der Anfangsphase auch auf. Angepeitscht von 21.200 Zuschauern im Niedersachsenstadion brachte Michael Koch den amtierenden Pokalsieger bereits nach drei (!) Minuten in Führung. Eine erneute Sensation lag in der Luft. Bis zur 30. Minute gelang es den 96ern tatsächlich, die Führung zu halten. Dann setzte sich leider die individuelle Qualität der Schwaben durch. Maurizio Gaudino erzielte zunächst den Ausgleich (30.), ehe Guido Buchwald, seines Zeichens Weltmeister von 1990, das Spiel noch vor Pause (42.) zugunsten des VfB drehte.

Es war ein umkämpftes Duell zwischen dem Pokalsieger aus Hannover und dem Meister aus Stuttgart. © imago sportfotodienst

Bis heute die letzte Supercup-Teilnahme Zur zweiten Halbzeit wechselte der damalige 96-Trainer Eberhard Vogel doppelt, um seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Reinhold Daschner kam für Michael Schjønberg und Sergej Barbarez wirkte nun für den Torschützen Michael Koch mit. 96 gelang es in der Folgezeit weiterhin, das Spiel offen zu gestalten. Nach 58. Minuten traf der VfB dann allerdings zum 3:1 (Torschütze: Ludwig Kögl) - die Entscheidung. Bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Gerhard Theobald passierte nichts mehr - 96 verlor den Supercup 1992 mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart. Als krasser Außenseiter hat sich 96 trotzdem einmal mehr teuer verkauft und dem deutschen Meister lange Zeit Paroli geboten. Für die Roten dürfte es trotz der Niederlage etwas ganz Besonderes gewesen sein, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Da die Niedersachsen in den vergangenen 28 Jahren weder deutscher Meister noch Pokalsieger wurden, ist der Supercup-Auftritt 1992 bis heute der letzte. Als Zweitligist wird das mit der Meisterschaft in diesem Jahr zwar schwierig, aber vielleicht schafft 96 ja ein erneutes Pokalwunder. Träumen darf man ja schließlich noch...

Sieger des Supercups 1992: der VfB Stuttgart. © imago sportfotodienst