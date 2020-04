Heute vor elf Jahren: Hannover 96 wacht beim Hamburger SV zu spät auf 

Am 19. April 2009, also exakt vor elf Jahren, spielten die beiden Nordclubs noch in der ersten Bundesliga gegeneinander. Während der "große" HSV zum Zeitpunkt des 28. Spieltages der Saison 2008/09 sogar noch um die deutsche Meisterschaft kämpfte, befand sich 96 im Abstiegskampf. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar: Beide Teams wollten siegen, um ihre jeweiligen Ziele im Blick zu behalten.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offenes Spiel. 96 verarbeitete den Schock des frühen Rückstandes schnell und spielte munter nach vorne. Arnold Bruggink und Jiri Stajner vergaben in der 4. bzw. 9. Minute erste Torchancen für die Roten. Auch der HSV zeigte weiterhin seine offensiven Qualitäten und vergab in Minute zwölf die Riesenchance aufs 2:0. Erneute flankte Boateng in den 96-Strafraum und fand diesmal Piotr Trochowski. Der ehemalige Nationalspieler spitzelte den Ball aus kürzester Distanz aufs Tor, doch Robert Enke parierte überragend.

Der damalige 96-Trainer Dieter Hecking ließ seine Mannschaft im 4-2-3-1-System auflaufen und wollte aus einer guten defensiven Grundordnung Nadelstiche setzen. Diesen Plan mussten die Roten allerdings schon nach zwei Minuten ad acta legen. Die Hamburger starteten wie die Feuerwehr und gingen früh durch Mladen Petric in Führung. Weltmeister Jerome Boateng flankte den Ball aus dem rechten Halbfeld auf Petric, der das Leder direkt aus der Luft in die Maschen drosch.

Forssell verkürzt - aber 96 wacht zu spät auf

Dieses Mal konnte 96 den Schalter nicht so einfach umlegen und zeigte sich geschockt. Die Hamburger vergaben in der Folgezeit noch die ein oder andere gute Torgelegenheit. In der 69. Minute bekamen die Roten dann einen Freistoß zugesprochen: Arnold Bruggink übernahm die Verantwortung und scheiterte an der HSV-Mauer. Schiedsrichter Schmidt hatte jedoch ein Handspiel von Guy Demel erkannt und entschied auf Strafstoß für 96, den Mikael Forssell in der 70. Minute zum Anschlusstreffer verwandelte.

96 warf in den Schlussminuten alles nach vorne, doch es reichte nicht mehr. Die Hamburger verteidigten in der Schlussphase stark und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit - 96 wachte zu spät auf. Am Ende der Spielzeit 2008/09 belegte Hannover mit 40 Punkten den elften Rang, der HSV beendete sie Spielzeit letztendlich auf Platz fünf.