Heute vor sechs Jahren: Hannover 96 kassiert historische Derbypleite in Braunschweig

Als Fan von Hannover 96 ist man leidgeprüft, so viel ist sicher. In seiner bewegten Historie durchlebte der Klub schon einige schwere Stunden, die es einem nicht leicht machen, 96-Anhänger zu sein. Dazu zählt unter Garantie der 6. April 2014 in Braunschweig, der nicht nur symbolisch für den Tiefpunkt stand, an dem die Roten nach Jahren der Europa-Euphorie wieder angelangt waren, sondern auch ein entscheidendes Kapitel im Zwist zwischen Teilen der Fanszene und der Klubführung markierte.

Was war damals passiert? Erstmals seit 39 Jahren gastierte 96 in der Bundesliga zum prestigeträchtigen Derby beim ungeliebten Nachbarn. Das emotionsgeladene Niedersachsenderby erlebte sein Comeback - zum zweiten Mal in der Saison 13/14. Das Hinspiel in Hannover war sportlich wenig erwähnenswert gewesen, ein müdes 0:0, das vor allem durch zahlreiche Fan-Ausschreitungen in Erinnerung blieb.