Heute vor zehn Jahren: Hannover 96 jubelt im Abstiegskampf und schlägt Meisterschaftsaspirant Schalke 04

Der Ball ruht, das Coronavirus hat die Sportwelt fest im Griff. Am Montag haben die Profis von Hannover 96 den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Mit der gesamten Mannschaft trainiert werden darf allerdings nicht, die Spieler halten sich in Kleingruppen fit. Heute vor zehn Jahren sah die Situation jedoch ganz anders aus.

Schalke spielt um den Titel, 96 um den Klassenerhalt Am 10. April 2010 standen die Roten unmittelbar vor dem vorletzten Heimspiel der Saison – und einer besonders schweren Aufgabe. Mit dem FC Schalke 04 war der Tabellenzweite in der AWD-Arena zu Gast. Während die Knappen um den Meistertitel spielten, ging es für die Steven Cherundolo, Sergio Pinto und Co. um den Klassenerhalt.

Die Partie startete mit einem ersten Aufreger: In der zweiten Spielminute ging Schalkes Jefferson Farfán im Strafraum der 96er zu Boden. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Peter Gagelmann blieb stumm. Viel passierte dann erstmal nicht - bis zur 17. Minute. Nach einem Freistoß im Mittelfeld kam der Ball zu Schmiedebach, der wollte in die Mitte querlegen, wo jedoch gar kein Mitspieler mitgelaufen war. Zur Stelle war dagegen Westermann, der den Ball mit dem Knie am verdutzten Neuer vorbei ins eigene Netz beförderte. Führung für Hannover! Neuer patzt, Ya Konan erhöht Wenig später durften die Fans der Roten zum zweiten Mal jubeln. Nach einem Abwehr- und Torwartfehler der Schalker spielte Schmiedebach Ya Konan mustergültig an, der nahm den Ball 20 Meter vor dem Tor wunderschön aus der Luft mit. Weil S04-Verteidiger Schmitz nicht richtig angriff und der unnötig aus seinem Tor geeilte Neuer in die Luft sprang, konnte der Ivorer durch die Beine des Schalker Keepers vom Strafraumrand aus einschießen (29.). Neuer Spielstand: 2:0!

Magath wechselt früh, Schmiedebach muss verletzt raus Das gefiel Felix Magath gar nicht. Schon in der 30. Minute nahm der Schalker Coach den ersten Wechsel vor und brachte Edu für Joel Matip. Wenig später musste auch Slomka das erste Mal austauschen, allerdings verletzungsbedingt: Schmiedebach musste für Balitsch runter (36.). Viel passierte danach nicht, 96 ging mit der 2:0-Führung in die Halbzeit. Doppelschlag nach der Pause Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen schnell. In der 46. Minute erzielte Edu nach starker Vorarbeit von Kuranyi den 2:1-Anschlusstreffer. Sechs Minuten später folgte der nächste Schock für Hannover. Eggimann traf Farfan, der einen Abpraller nach Kuranyi-Kopfball zu erreichen versuchte, von hinten. Der Peruaner hatte vier Meter vor dem Kasten nur noch Keeper Fromlowitz vor sich. Klarer Strafstoß - und der Ausgleich für Schalke.

Doppeltes Pech für Koné Schalke spielte wie ausgewechselt, doch auch 96 gab sich nicht auf. In der 58. Minute hatte Koné die Riesenchance zur erneuten Führung für Hannover. Erst im letzten Moment wurde der Stürmer von Westermann eingeholt. Der spitzelte Koné den Ball noch vom Fuß und verfehlte nur um Zentimeter sein zweites Eigentor. Doppeltes Pech für 96: In der Situation verpasste der ivorische Nationalspieler nicht nur die Führung, sondern verletzte sich auch. Neu auf den Platz kam Sofian Chahed. Die Partie entwickelte sich immer mehr zu Gunsten der Schalker. Eine Flanke nach der anderen segelte in den Strafraum der Roten, 96 konnte sich kaum noch befreien. Doch dann kam der große Moment von Hanno Balitsch! Von der Strafraumgrenze knallte der Mittelfeldspieler die Kugel per Drehschuss in den linken Winkel. Keine Chance für Neuer und die 3:2-Führung für Hannover.

