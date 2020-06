Heynckes adelt Bayern-Meistertrainer Flick: "Menschliches Momentum wichtiger als Gerede über Taktik"

Trainer-Ikone Jupp Heynckes schreibt seinem ehemaligen Spieler Hansi Flick als Bayern-Trainer einen beträchtlichen Anteil an dem vorzeitig perfekt gemachten Gewinn der 8. Meisterschaft in Folge zu. Im Kicker erklärte der 75-Jährige, dass die nach dem 10. Spieltag vollzogene Beförderung Flicks, der zuvor unter Niko Kovac als Co-Trainer tätig gewesen war, "eine Zeitenwende für den Verein" bedeutete.

"Hansi war schon als Spieler ein Teamplayer, nun baute er in neuer Verantwortung eine tragfähige Vertrauensbasis auf", schrieb Heynckes in der Kolumne. Zwischen 1987 und 1990 war Flick als Mittelfeldspieler unter dem damaligen Bayern-Trainer aktiv. Nach vier Meisterschaften als Profi gewann der 55-Jährige am Dienstagabend mit dem Rekordmeister durch einen 1:0-Sieg bei Werder Bremen erstmals auch den Titel als Coach.