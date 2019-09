HHL-Wissenschaftler über RB Leipzig: "Diese Entwicklung ist einmalig"

Leipzig. Top-Werte für das Management von RB Leipzig: In einer großen Studie hat ein Forscher-Team der HHL herausgefunden, dass der Leipziger Bundesliga-Verein in dieser Rubrik den größten Sprung gemacht hat. "RB Leipzig hat in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich einen bemerkenswerten Aufwärtstrend durchlaufen. Auch im Managementbereich holen die Sachsen mit Riesenschritten auf. Im aktuellen Ranking belegen sie den siebten Platz. Damit hat sich der Klub nach nur drei Jahren 1. Bundesliga in der Belle Etage des deutschen Fußballs mehr als etabliert", konstatiert Prof. Dr. Henning Zülch, Inhaber des Lehrstuhls Accounting & Auditing an der HHL. Mit seinem Team nahm er bereits zum dritten Mal die Clubs im Fußballoberhaus genau unter die Lupe. Vor allem die die kurze Zeit, in der sich der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga nach vorn gearbeitet hat, wird von Zülch hervorgehoben. "Diese Entwicklung ist einmalig, da sie mit großem sportlichem Erfolg verbunden ist."