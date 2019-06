Hidden Peak: Leipziger Alpine-Team im Basislager

Concordia/Islamabad. Leipzigs Top-Alpinist Olaf Rieck (54) hat die erste Etappe auf dem Weg zum Hidden Peak (8080 m), Hauptgipfel der in Pakistan liegenden Gasherbrum-Gruppe (Karakorum), geschafft. Gemeinsam mit seinen beiden Team-Kollegen Jacob Andreas und Sven Kortmann (beide Jahrgang 1990) hat er auf gut 6000 Metern das Basislager bezogen und wartet jetzt auf günstiges Wetter für den Gipfelsturm, der bis Mitte Juli geplant ist. Das teilte der Lindenauer dem SPORTBUZZER per Mail aus dem Basislager mit.

Die Anreise war allerdings gespickt mit Hindernissen und Widrigkeiten aller Art. Besonders bitter für das Team: Die eigentlich als Aufwärmung und Akklimatisierung gedachte Besteigung des Laila Peak (6096 Meter) musste abgeblasen werden. Grund: Schneefall am Gondogoro-Pass, der in dieser Menge so nicht vorgesehen war. „Pläne sind vor allem in den Bergen noch öfter als anderswo schneller veraltet, als man sich das vorstellen kann“, schreibt Rieck. „Das mussten wir alle in den vergangenen Tagen ziemlich schmerzhaft erfahren.“

Das Basislager Khubertse - Ausgangspunkt für den Aufstieg zum 8080 Meter hohen Hidden Peak. © Olaf Rieck/ privat

Anzeige

Weil es in Pakistan mittlerweile genauso wie in Nepal schwierig ist, zuverlässige Träger zu bekommen, wollte das Rieck-Team zunächst auf Maulesel setzen, um die Lasten nach oben zu transportieren. „Die leisten Erstaunliches auf dem geröllbedeckten Gletscher“, lobt der promovierte Veterinärmediziner die Tiere. „Doch wenn der Schnee zu tief wird, dann müssen sie ziemlich rasch passen. Die schmalen Hufe sinken hoffnungslos ein, die Gefahr von Knochenbrüchen ist groß. Für ein Huftier so gut wie immer das Todesurteil.“ Das wollte Rieck vermeiden und setzte trotz allem auf Träger. Die brauchten allerdings wegen des Schnees länger, sodass das Leipzig-Team notgedrungen seinen Plan über Bord werfen und die Besteigung des Laila Peak canceln musste.

Im Basislager bereiten sich die Alpinisten jetzt auf den Achttausender intensiv vor. Für den Leipziger Rieck ist es der dritte Versuch am Hidden Peak. Schon 2002 und 2012 hatte er den Riesen im Karakorum in Angriff genommen, musste aber wegen schlechten Wetters vor dem Gipfel umdrehen. Diesmal will es Rieck unbedingt packen und damit nach Gasherbrum II (8034 m) und Cho Oyu (8188 m) im Karakorum und im zentralen Himalaya seinen dritten Achttausender absolvieren

ANZEIGE: 50% auf Freizeit- und Sportset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.