Hier abstimmen: Wer soll 2020 in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen werden? 

Am Freitagabend geht es wieder um einen Platz im Olymp des deutschen Fußballs. Wer wird in diesem Jahr im Dortmunder Fußballmuseum in die Hall Of Fame aufgenommen - und schließt damit zu so großen Namen wie Franz Beckenbauer und Uwe Seeler auf? Der SPORTBUZZER kennt die erweiterte Shortlist - und fragt die User: wer sollte 2020 in die Ruhmeshalle aufrücken?