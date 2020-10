Hier abstimmen: Wer wird Held der Woche in Wolfsburg und Gifhorn?

Zeit für Fußball, Zeit für Last-Minute-Siegtreffer, Zeit für parierte Elfer, Zeit für entscheidende Grätschen – Zeit für Helden. Die reguläre Saison im heimischen Fußball läuft nun wieder komplett. Heißt: Wir suchen wieder den Sportbuzzer-Helden der Woche. Vorschläge fürs aktuelle Wochenende könnt Ihr immer bis Montag, 16 Uhr, machen: per E-Mail an wolfsburg@sportbuzzer.de . Die Abstimmung findet Ihr während der Saison immer ab dem späten Montagabend auf sportbuzzer.de/wolfsburg . Abstimmen könnt Ihr bis Mittwochmorgen, 10 Uhr.

Die Kandidaten

Für das vergangene Wochenende stehen diese Kandidaten zur Auswahl:

Jannes Drangmeister (SSV Kästorf/Landesliga): Der SSV nominierte seinen Stürmer selbst bei Facebook. Das ist erlaubt. Und in diesem Fall auch mehr als berechtigt. „Beim 5:1 Erfolg in Isenbüttel traf unser Knipser dreifach und bereitete die beiden weiteren Treffer vor – was ein überragender Einstand!“, schrieb der SSV bei Facebook. Der 21-Jährige war vom klassentieferen SV Germania Ummern zum Landesligisten gekommen. Der Knipser und sein Klub starteten somit furios in die neue Landesliga-Spielzeit

Lennart Leitert (TSV Brechtorf/1. Kreisklasse Gifhorn): Er schoss das 1:0, das 2:0 und nach der Aufholjagd der Gäste zum 2:3 legte er dann auch noch das 4:2 für Spitzenreiter TSV Brechtorf gegen den SV Barwedel nach. Für Facebook-User Lennart Frk ein klarer Fall für eine Nominierung seines Vornamen-Vetters: „Beim 4:2-Erfolg gegen SV Barwedel hat Lennart einen Dreierpack klargemacht und hatte somit großen Anteil am Sieg der Mannschaft.“

Helge Schacht (VfR Wilsche/Neubokel/Bezirksliga): Super-Joker I. Gute Idee, glückliches Händchen. Bezirksligist Wilsche/Neubokel hatte Personalnot. Coach Bernd Huneke aktivierte Helge Schacht, der am Vormittag noch für die Altherren gespielt hatte. Schacht saß erst mal auf der Bank, erlebte mit, wie der Gast aus Adenbüttel am Sieg schnupperte, aber seine Chancen nicht nutzte. Dann kam Schacht nach 65 Minuten ins Spiel, schoss das goldene Tor für den VfR. Dabei ist er gar kein Torjäger. Sein Coach konnte sich jedenfalls nicht erinnern, dass er mal getroffen hat.

Erik Patorra (SV Barnstorf/Bezirksliga): Super-Joker II. Er spielt auch gut und gern Tennis und kommt beim Fußball gar nicht so oft zum Einsatz. Zum Liga-Start aber stand er für den Aufsteiger gegen den amtierenden Meister Mörse (durfte nicht in die Landesliga aufsteigen) in der Startelf und bedankte sich mit zwei Treffern. Und die bedeuteten zugleich den Endstand von 2:0.

Marvin Bäthge (MTV Hattorf/1. Kreisklasse Wolfsburg): Es geht auch anders. Eine Woche zuvor hatte Marvin Bäthge viermal hinter sich greifen müssen. War nicht schlimm. Es gab einen 6:4-Sieg bei Atletico. Gegen Sandkamp ging es nun in der 1. Kreisklasse um den Anschluss an die Spitze. Es gab ein 3:0 und Marco Oliviero kommentierte bei Facebook: „Er hat mit einer sehr souveränen Leistung seinen Kasten sauber gehalten.“