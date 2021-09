Hier im Liveticker: Der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt

Nach der Champions League ist vor dem Wiedersehen: Der VfL Wolfsburg trifft nach dem 0:0 in Lille jetzt auf Eintracht Frankfurt mit Ex-VfL-Coach Oliver Glasner. Am Dienstag war vieles vom Fußballerischen nicht gut, die Wolfsburger Offensive lahmte - gegen die Eintracht muss das wieder besser werden . Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel der Saison würde der VfL seinen Vereins-Startrekord ausbauen und die Tabellenführung verteidigen. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Auf der Gegenseite ist die Stimmung deutlich verhaltener: Frankfurt-Coach Glasner steht vor einem gedämpften Wiedersehen. Der Österreicher und seine Mannschaft sind noch in allen drei Wettbewerben sieglos. In Wolfsburg wartet nun die nächste schwierige Aufgabe.

Beide Teams haben nach dem Auftakt in den europäischen Wettbewerb in der verganenen Woche in den nächsten Tagen spielfrei. Erst am nächsten Wochenende sind der VfL und die Eintracht wieder gefordert. Die Mannschaft von Mark van Bommel ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) auswärts in Hoffenheim gefordert. Frankfurt spielt zeitgleich gegen den formstarken 1. FC Köln.