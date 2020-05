Hier können Fans von RB Leipzig am Samstag zusammen Fußball schauen

Leipzig. Schwitzende, dicht gedrängt Fans, die sich beim Torjubel bierselig in den Armen liegen und sich aus zehn Zentimetern gegenseitig ins Gesicht atmen. Solche Szenen wird man in den Kneipen, Pubs und Sportbars der Stadt kaum sehen, wenn RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) zum Geisterspiel den SC Freiburg empfängt. Es dürfte aufgrund der Abstandsregeln und Hygienevorschriften am Ende der mehr als zweimonatigen Corona-Pause der Bundesliga gesitteter zugehen als normal. „Es ist gut und für viele Gastronomen überlebensnotwendig, dass es wieder los geht“, sagt Olaf Winkler, Geschäftsführer vom Joseph Pub in Lindenau. „Egal ob Mitbewerber oder nicht. Wir sitzen alle im gleichen Boot“.

DURCHKLICKEN: Bilder zur 1:2-Niederlage von RB Leipzig beim SC Freiburg So hatten sich RB Leipzig die Auswärtsfahrt nicht vorgestellt. Am 26. Oktober unterliegt die Nagelsmann-Elf beim SC Freiburg mit 1:2. ©

Für ihn und sein Team waren die letzen Tage eine organisatorische Herausforderung. Tische wurden auseinander gerückt, Desinfektionsspender aufgestellt, Hygieneregelungen einstudiert. Während der Öffnungszeiten müssen die Bedienungen Masken tragen, die Besucher zu den Tischen geleiten, Toiletten und Türklinken regelmäßig desinfizieren und die Plätze der weiter ziehenden Gäste immer säubern und desinfizieren. Anforderungen und Aufwand sind hoch.

Größte Indoor-Leinwand Leipzigs

Das Problem: Der Barbereich bleibt geschlossen, einige Tische mussten raus. Von den 150 Plätzen fallen 20 bis 30 Prozent weg, schätzt Winkler. Die ohnehin sehr hohen Sky-Raten werden ab dem Wochenende aber wieder fällig – Einnahmenverluste spielen da keine Rolle. „Bis wir wieder auf das alte Level kommen, wird es dauern“, befürchtet der Pub-Chef, der am Freitag Wiedereröffnung feiert.

DURCHKLICKEN: Die Duelle von RB Leipzig und dem SC Freiburg 24. September 2015: Noch in Liga 2 leisten sich die beiden späteren Aufsteiger ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. ©

Auch Sven Rübner, Geschäftsführer der TankBar an der Zeppelinbrücke, macht seinen Laden am Freitag wieder auf. Gäste können das Duell der Nagelsmann-Elf tags darauf auf der größten Indoor-Leinwand Leipzigs verfolgen. Statt 190 (innen) und 350 Plätzen (außen) rechnet er damit, dass insgesamt zwischen 220 und 280 Personen platziert werden können – je nach Zusammensetzung und Gruppengröße. Das Aufstellen von Desinfektionsspendern und die zusätzlichen Reinigungsarbeiten bereiten ihm kein Kopfzerbrechen. „Die Frage ist eher, ob die Leute gleich wieder kommen und Geld ausgeben.“ Manche hätten vielleicht noch Angst oder könnten nicht mehr so tief in die Geldbörse greifen, so Rübner.

Appell an Gäste, die Regeln einzuhalten

Im Dunstkreis der Red-Bull-Arena können Fans am Samstag auch in der Löwen-Tanke in der Jahnallee oder in Mick`s Pub am Waldplatz mit den RB-Stars mitfiebern. „Wir reduzieren von 24 auf 16 Sitzplätze“ sagt Robert Maihöfner. Der Inhaber der Löwentanke rechnet nicht mit dem ganz großen Andrang. Auch weil Sky das Spiel im Free-TV in der Konferenz zeigt. „Aber toll, dass es überhaupt wieder los geht.“

Erst am Montag wird dagegen das Killywilly auf der Karli öffnen. Man wolle „erst die Hygienevorschriften kennenlernen“, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung auf Facebook. Die „Champions Sportsbar“ im Marriott Hotel am Brühl bleib sogar noch länger geschlossen. Der Hotelbetrieb wird voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen. Bedingung: Die Neuinfektionszahlen durch das Coronavirus bleiben weiter auf dem aktuell niedrigen Niveau.