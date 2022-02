Hierarchie, Erwartungen, Finanzen: Der Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund und seine Folgen

Was bedeutet der Wechsel für Süle?

"Er hat einfach das Gefühl, nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Bei Niklas hat das Thema Wertschätzung nicht nur mit einem großen wirtschaftlichen Angebot zu tun", sagte sein Berater Volker Struth am vergangenen Sonntag in der Sendung "Doppelpass" auf Sport1. Deutliche Worte in Richtung der Bayern. Sicher ist: Auch in Dortmund wird Süle einen guten Vertrag haben, aber beim BVB wird der Abwehrkoloss unumstrittener Stamm- und auch Führungsspieler sein. Und damit auch anders in der Verantwortung stehen. Die Borussia hat viele junge, sehr talentierte Spieler wie Jude Bellingham oder Giovanni Reyna, die geführt werden müssen. Süle wird einer der Profis sein, die diese Aufgabe übernehmen müssen. Bei den Bayern war er einer von vielen Stars neben Robert Lewandowski, Thomas Müller & Co.. In Dortmund wird der Fokus auf ihn ein anderer sein. Aber genau das will der Nationalspieler.

Man habe ihm "beeindruckend vermittelt, welche Rolle ich beim BVB einnehmen kann und ich hatte das Gefühl, als Mensch und als Fußballer gewollt zu werden", hatte er selbst zur Bild über seine Entscheidung für den BVB gesagt. Allerdings: Der persönliche Titelsammlung wird beim BVB wahrscheinlich nicht so schnell wachsen, wie es bei einem Wechsel zum FC Barcelona, FC Chelsea oder einem Verbleib bei den Bayern der Fall gewesen wäre. Doch es geht Süle auch um die viel diskutierte Wertschätzung, die er in Dortmund zu finden hofft: "Die Art und Weise wie sie sich um mich bemüht haben, hat mir imponiert, so dass ich schnell wusste, wo ich künftig spielen werden."