Highlight für Ex-Gifhorner Hoffart: Erster HSC-Einsatz im Test bei Hannover 96

Für ein Leuchten in Hoffarts Augen sorgte aber erst einmal etwas anderes: "Wir haben ja im 96-Stadion gespielt, einem WM-Stadion von 2006. Der Rasen hat sich angefühlt wie ein Teppich", schwärmt der Ex-Gifhorner von den Profi-Bedingungen vor Ort. "Das ist einfach nur geil, den Ball da rollen zu lassen. In der Flutmulde haben wir zwar auch einen Top-Platz, aber das ist noch mal eine andere Welt.

"Am Freitag ging meine Abmeldung zum NFV, ich gehe stark davon aus, dass ich dieser Woche dann auch in Hannover unterschreibe", sagt Hoffart auf SPORT BUZZER-Nachfrage. Schon vor der Unterschrift gab's aber das große Highlight beim Stadtrivalen 96 : Zwar vergab Hoffart beim 2:5 in der HDI-Arena eine gute Tor-Möglichkeit, war mit seinem Auftritt und dem seiner neuen Kollegen aber trotzdem zufrieden. Und: Nach dem Spiel haben beide Teams sogar noch in den Räumen der Arena zusammen gegessen, so kamen die HSC-Spieler mit den Profis in Gespräch.

Das erste Mal offiziell in Grün - und dann noch gegen so einen hochkarätigen Gegner: Ex-Gifhorner Jovan Hoffart durfte im Test seines neuen Klubs HSC Hannover gegen die Zweitliga-Profis von 96 über die gesamten 90 Minuten ran. Das erlaubte ein Gastspielrecht - denn auch wenn mittlerweile alle Details zwischen den Vereinen geklärt sind, ist sein Wechsel aus der Ober- in die Regionalliga noch immer nicht über die Bühne gegangen. Diese Woche soll er aber auch offiziell bekannt gegeben werden.

Nach rund einer Stunde hatte Hoffart dann sogar die Möglichkeit, zu treffen: Nach einem Fehler von 96 im Spielaufbau, startete der HSC einen Angriff über rechts, Hoffart hat im Rückraum auf den Ball gelauert - und bekam ihn. Aber: "Ich stand an der 16er-Kante, habe auch stramm aufs Tor geschossen, der Ball war leider zu unplatziert", erinnert sich Hoffart, der körperlich aber einige Male trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad mit den Profis mithalten konnte. Der Neu-Hannoveraner mit einem Schmunzeln: "Das war so ein 50:50-Ding. Manchmal dachte ich aber auch: 'Ja hoppla. Was habe ich denn für einen Körper?!'" Aber gerade bei Standards sei die Wucht der Profis zu merken gewesen, im Duell mit 96-Stürmer Hendrik Weydandt zum Beispiel.

In diesem Test war Hoffart in der ersten Elf, spielte durch. Er hofft, dass das in der Regionalliga-Saison auch so bleibt, weiß aber um seine Situation. "Ich komme aus der Oberliga hoch und will mich erst einmal beweisen", bleibt der ehemalige MTVer bescheiden. "Ich muss jeden Tag abliefern, bleibe aber optimistisch." Für Hoffart steht dazu auch schon das nächste kleine Highlight an: Im Porta Pokal (Vorbereitungs-Turnier im Bezirk Hannover) geht's am Dienstag (19 Uhr) gegen seinen Ex-Klub Arminia Hannover, bei dem er von 2017 bis 2019 gespielt hat.