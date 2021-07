Hilfe für Hochwasser-Opfer: FC Bayern, 1. FC Köln und Telekom spenden 100.000 Euro

Der FC Bayern München wird zusammen mit dem 1. FC Köln und Sponsor Telekom 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe spenden. Das kündigten die beiden Bundesliga-Vereine am Freitagabend auf ihren offiziellen Webseiten an. Vor dem Testspiel zwischen dem FCB und Köln in Villingen-Schwenningen am Samstag (16 Uhr/MagentaSport) werden die drei Partner, die die Spendensumme untereinander gedrittelt haben, der Organisation "Lichtblicke e.V." einen Scheck überreichen. Anzeige

"Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Menschen und ihren Familien. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern sofort und unbürokratisch dazu beitragen, die schlimmste Not zu lindern", sagte Klaus Werner, Geschäftsführer Finanzen der Telekom Deutschland, am Freitag. Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn ergänzte: "Die Schäden dieser Hochwasserkatastrophe sind verheerend. Der FC Bayern will mit seinem Partner Telekom und seinem Testspielgegner 1. FC Köln den Menschen helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind." Der FCB-Chef kündigte noch weitere Aktionen für die Opfer an an: "Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, der FC Bayern plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung."

Der 1. FC Köln rief seine Fans zu Spenden auf: "FC-Fans, die uns dabei unterstützen möchten, können das über unsere FC-Stiftung tun, die das Geld in voller Höhe weitergeben wird", sagte Köln.Präsident Werner Wolf.