Hilfe nach Wildschwein-Problem: Stadt will Plätze der SG Striesen schnell erneuern

Dresden. Mehr gute als schlechte Nachrichten gab es am Montag für die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten SG Striesen. Erfreulich war, dass die nicht vollständige Umzäunung des von starken Wildschwein-Schäden betroffenen Nachwuchszentrums an der Salzburger Straße in diesem Jahr geschlossen und die zerwühlten Rasenflächen erneuert werden sollen. Zudem stellt die Stadt als Sofortmaßnahme einen Elektrozaun zur Verfügung.

