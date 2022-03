Unkomplizierte Hilfe: SC DHfK Leipzig holt sieben ukrainische Wasserspringer nach Deutschland

"Die Bereitschaft zu helfen ist enorm"

„Die Bereitschaft zu helfen ist enorm“, erklärt Manfred Große, der sich auf den gut 1900 Kilometern Fahrt mit Ostapenko und Kirchhoff so abwechselte, dass keiner länger als vier Stunden am Stück am Steuer saß. Die drei Leipziger hatten Schlafsäcke mit und konnten in der Nähe von Krakau fünf Stunden schlafen, ehe sie am Sonntag um 10.30 Uhr die ukrainischen Familien im Empfang nahmen. Zwischen Vysne Nemecke in der Slowakei und dem ukrainischen Grenzort Uschgorod sei ein Pendelverkehr mit Bussen eingerichtet gewesen. An einem Sportplatz, wo sanitäre Einrichtungen und Verpflegung organisiert waren, warteten die drei Leipziger auf die Geflüchteten.

Ein ukrainischer Spitzen-Wasserspringer habe zuvor bereits Zuflucht in Österreich gefunden, den nun nach Deutschland geholten sieben Athletinnen und Athleten sollen schon in den kommenden Tagen weitere Folgen. Eingebunden in die Hilfsaktion ist der Deutsche Schwimm-Verband (DSV), der die (Sprit-)Kosten fürs Abholen übernehmen will und die Sportler an seine Stützpunkte verteilen will. So werden die in Leipzig Angekommenen bereits am Montag mit der Deutschen Bahn weiter nach Aachen reisen, wo die Wasserspringer über ein eigenes Internat verfügen, was zunächst die Unterbringung erleichtert. „Wir in Leipzig können rund zehn Springerinnen und Springer in unseren Gruppen integrieren – und wir suchen Lösungen für den Unterricht am Sportgymnasium“, so Manfred Große.