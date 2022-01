„Hin und Her funktioniert nicht“: Amateursport reagiert auf Sachsens Corona-Stufenplan

Leipzig. Sachsens Hobbysportler und ihre Verbände atmen leise auf. Mit dem sogenannten Sechs-Stufen-Plan sind die Chancen sprunghaft gestiegen, dass auch Erwachsene recht bald wieder ohne jede 2G- oder 3G-Beschränkung unter freiem Mannschaftssport betreiben dürfen. In der Halle greift dann die 3G-Regel (bisher 2G plus) und würde den Neustart erleichtern. Für den Spielbetrieb muss all das zwar noch nicht viel heißen, aber die Zuversicht wächst. Planungssicherheit verheißt aber auch die neue Öffnungsperspektive nicht.

Anzeige