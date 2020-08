Hindernisläufer Karl Bebendorf verteidigt seinen Titel

Braunschweig/Dresden. Karl Bebendorf reckte im Ziel zwei Finger lachend in den blauen Himmel. Der DSC-Läufer verteidigte bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig seinen Titel über 3000-m-Hindernis in brütender Hitze ganz souverän. In respektablen 8:42,42 Minuten verwies der WM-Teilnehmer mit klarem Vorsprung die beiden Erfurter Tim Stegemann und Martin Grau auf die Plätze.