Hinspiel-Pleite und schwacher Auftritt in Düsseldorf: 96 hat gegen Greuther Fürth was gutzumachen

In die Entscheidung war der Mannschaftsrat eingebunden, der sich offenbar auf keine einheitliche Meinung festlegen konnte. Es wäre ja auch denkbar gewesen, zu einem anderen Urteil zu kommen: Das war nicht in Ordnung von dir, Simon – aber zeig uns durch eine Super-Leistung gegen Fürth, dass du zur Mannschaft gehörst.

Im Spiel gegen Greuther Fürth werden Fragen be­ant­wor­tet werden müssen. Geredet worden ist ja ge­nug in den vergangenen Tagen – Trainer Kenan Ko­cak musste den Fall um Simon Falette befrieden. Der Verteidiger hätte am Samstag den verletzten Timo Hü­bers ersetzen sollen, hat sich aber aus der Mannschaft geschubst und ist bis zum kommenden Montag suspendiert.

"Wir warten erst mal das Spiel ab"

Über weitere Strafen für Falette ist aber noch nicht entschieden worden. „Wir warten erst mal das Spiel ab“, sagt der 96-Chef. Für Martin Kind „hat die Mannschaft noch was gutzumachen nach dem 1:4“. Das Hinspiel war schon ein Beispiel für die Mentalitätshänger gewesen, die 96 immer mal wieder zeigt.

Darum geht es auch am Samstag: Was ist das überhaupt für ein 96-Team? Ist das noch eine richtige Mannschaft? Zeigt sie eine Reaktion nach der de­sas­trö­sen zweiten Hälfte am vergangenen Sonntag? „Das war ein schlechter Tag für 96 in Düsseldorf“, gibt Kocak zu, „das hatte mit Zweitligafußball nichts zu tun. Solche Spiele dürfen uns nicht mehr passieren.“ In Überzahl zwei Tore kassiert und den sicher geglaubten Sieg weggeschenkt, der 96 bis auf sechs Punkte an die Aufstiegsplätze herangebracht hätte.

Schindler und Muslija enttäuschen

„Nicht einverstanden mit dem einen oder anderen Spieler“ war der Coach. Gemeint haben dürfte er unter anderem Kingsley Schindler und Flo­rent Muslija – zwei Spie­ler, die es nicht schaffen, sich an den intensiven Pressingstil des Trainers zu gewöhnen. Kaum zu er­war­ten, dass sie gegem die Kleeblätter auf den Platz dürfen. Zu Schindler äußerte sich Kocak auch kritisch, „natürlich kann die Performance von ihm in der Summe gesehen bisher nicht zufriedenstellend sein, das weiß er auch selbst“.

Zufrieden war er aber mit der Leistung von Moussa Doumbouya, den er Stück für Stück an die Mannschaft herangeführt hat. Im vergangenen Jahr hatte der 23-Jährige noch eine Ausbildung zum Dachdecker in Celle ge­macht. Seit Herbst hat ihn 96 vom Dach geholt, er lässt sich jetzt in der Firma von Martin Kind zum Logistiker ausbilden. Gekommen war er als Bootsflüchtling über Libyen. Er habe „Bock auf den Jungen. Ich habe Bock auf die Jungen“, sagte Ko­cak auch mit Blick auf Mick Gudra.