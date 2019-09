Hinter den Kulissen der Sky-Übertragung RB Leipzig gegen Bayern: "Loddar" liegt mit seinem Tipp goldrichtig

Ein letzter Blick auf die Notizen, einige Anstriche mit dem Textmarker, dann sind sie live auf Sendung. Nervosität? Gedanken an die 1,48 Millionen Zuschauer, die am Samstagabend einschalten werden? „Das vergisst man total. Dafür machen wir das auch zu oft“, erzählt Hellmann, der seit 1999 Fußball moderiert. Und es noch immer genießt: „Das ist schon geil! Na klar: Die Wochenenden sind weg, immer! Mal nicht arbeiten zu müssen, das wäre auch nicht schlecht, aber das sind geile Momente hier im Stadion.“

Und so eine Spielübertragung ist eine Mega-Produktion – gerade beim Top-Spiel wie diesem in der Leipziger Red-Bull-Arena. Die Livebilder werden von der DFL in Zusammenarbeit mit dem Medienkonzern Sportcast bereitgestellt, 23 Kameras werden in der Arena platziert und bis zu 125 Menschen sind im Einsatz, damit alles glatt läuft. Zusammengefügt wird alles im Übertragungswagen.