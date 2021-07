Hinteregger bestätigt Anfragen, Kostic begehrt: Droht Eintracht Frankfurt nach dem Silva-Transfer der Ausverkauf?

Heiß begehrt ist auch Filip Kostic. Momentan wird der Serbe mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Vor allem die AS Rom mit José Mourinho will den 28 Jahre alten Flügelflitzer, der bei den Hessen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023 besitzt. Der neue Eintracht-Trainer Oliver Glasner hatte bei seiner Vorstellung in Frankfurt angekündigt, um den Verbleib aller wichtigen Spieler kämpfen zu wollen. Sollte dies wie bei Silva auch im Falle von Kostic nicht gelingen, stünde in Steven Zuber immerhin ein Nachfolger bereit. Der Schweizer hat eine starke EM gespielt, war im Verein aber bisher nicht an Kostic vorbeigekommen.