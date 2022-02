Hiobsbotschaft für den Dresdner SC: Monique Strubbe fällt länger aus

Dresden. Vor dem DVV-Pokalfinale in zwei Wochen in der SAP-Arena Mannheim gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart haben die DSC-Volleyballerinnen noch drei wichtige Spiele zu absolvieren. Los geht es an diesem Sonnabend daheim gegen die Roten Raben Vilsbiburg, es folgen am Mittwoch die schwere Aufgabe bei den Ladies in Black Aachen und am kommenden Sonnabend die Partie beim USC Münster.

