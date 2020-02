Hiobsbotschaft für Hansa Rostock: Omladic fällt noch länger aus

Wochenlang quälte sich Nik Omladic mit Schmerzen in der linken Schulter herum. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit: Der 30-Jährige muss operiert werden. „Ein Band am Bizeps ist gerissen und muss wieder zusammengenäht werden. Das ist keine große Sache. Die Operation dauert nur 20 Minuten“, erklärt der Spieler von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock. Die Folgen des kurzen Eingriffs, den am Mittwoch kommender Woche Professor Peter Habermeyer in München vornehmen wird, sind langwieriger. „Der Arzt hat mir gesagt, dass das nichts Kompliziertes ist. Er hat auch Vitali Klitschko operiert“, erzählt der Fußballer. Nach etwa drei Wochen könne er wieder mit dem Training beginnen, nach rund sechs Wochen wieder Fußball spielen. Omladic betont, die Dinge in Ruhe anzugehen, statt sich zu viel Druck zu machen. Er geht davon aus, Hansa in zwei Monaten wieder zur Verfügung zu stehen.