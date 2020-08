Hiobsbotschaft für HC Elbflorenz: Kretschmer fällt wegen Knie-OP aus

Bad Blankenburg/Dresden. Bevor die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz am Wochenende ihr zweites Testspiel absolvierten, mussten sie noch eine Hiobsbotschaft verkünden. So fällt Rückraumspieler Nils Kretschmer mindestens sechs Wochen aus. Der 27-Jährige zog sich erneut eine Verletzung im linken Knie zu. Schon vor einem Jahr hatte sich der gebürtige Lübecker wegen eines Risses des linken Innenmeniskus einer OP unterziehen müssen. Diesmal soll die Meniskusblessur konservativ behandelt werden.

„Der Ausfall wiegt für uns schwer. Nils ist eine tragende Säule im Abwehrzentrum, da müssen jetzt die anderen ran“, so Trainer Rico Göde. Kretschmer selbst gibt zu: „Der schwierigste Part an solchen Verletzungen ist Geduld. Die habe ich nicht.“ Dennoch verspricht er: „Ich werde alles für ein schnelles Comeback tun.“

Verschiedene Abwehr- und Angriffsvarianten

Seine Mannschaftsgefährten konnten einen Tag später den ersten Testspielsieg einfahren. Die Dresdner setzten sich gegen den Bundesliga-Aufsteiger HSC Coburg mit 31:26 (18:17) durch. Dabei trafen die beiden Teams nicht wie geplant in der Coburger Arena aufeinander, sondern das Duell wurde in der Landessportschule Bad Blankenburg ausgetragen. Hintergrund: Den Unterfranken bleiben derzeit Spiele auf bayerischem Boden gegen nichtbayerische Mannschaften aus Corona-Gründen verwehrt.

HC Elbflorenz will gegen Füchse Berlin in der eigenen Arena vor Publikum testen

In einer temporeichen Partie konnte sich in der ersten Hälfte keine Mannschaft entscheidend absetzen. Beide Trainer probierten auch in der zweiten Hälfte verschiedene Abwehr- und Angriffsvarianten aus. So kamen im Spiel auch die drei HCE-Torhüter Max Mohs, Neuzugang Marius Noack und Kapitän Mario Huhnstock zum Einsatz. Am Ende konnten sich die Elbestädter über einen Sieg freuen.