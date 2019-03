Hiobsbotschaft für IceFighters Leipzig: Kapitän Eichelkraut fällt länger aus

Leipzig. Das ist ganz ganz bitter für die Eishockey-Cracks aus der Messestadt. Kurz vor dem Beginn der Pre-Playoffs gegen die Füchse Duisburg am Freitag erreicht die ohnehin bereits ersatzgeschwächten IceFighters Leipzig eine weitere schlimme Nachricht: Kapitän Florian Eichelkraut fällt für die nächsten Wochen aus. Im Spiel gegen die Hannover Indians am Sonntagabend verletzte sich der 34-Jährige unglücklich an der Schulter. Die Diagnose des Ärzteteams im St.Elisabeth-Krankenhaus am Montag: Bruch in der Nähe des Schultergelenks, mindestens drei Wochen Pause.