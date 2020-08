"Historisch", "Leipziger Märchen": So kommentiert die Presse den Sieg von RB Leipzig

Die internationale Presse überschlägt sich nach dem 2:1-Sieg von RB Leipzig regelrecht in Lobeshymnen über die junge Elf von Trainer Julian Nagelsmann. „RB Leipzig hat bewiesen, dass es mehr als Timo Werner ist, als sie ihren Platz im Halbfinale mit einem beeindruckenden Sieg gegen Atlético Madrid gebucht haben“, schreibt die „Sun“ aus England. Der SPORT BUZZER hat die internationalen Pressestimmen gesammelt:

Ter Stegen gegen Neuer: Torwart-Legenden analysieren Giganten-Duell in der Champions League

Vorwürfe muss sich Trainer Diego Simeone gefallen lassen, weil er den Youngster und 1:1-Torschützen Joao Felix erst Mitte der zweiten Halbzeit einwechselte. „Eines Tages wird Simeone erklären müssen, warum er ihn in einem so wichtigen Spiel nicht von Anfang an brachte“, meint „AS“.