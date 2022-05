Historische Europa-League-Chance: Warum Oliver Glasner und Domenico Tedesco Brüder im Geiste sind

Es ist schon ein bisschen her, dass sich Domenico Tedesco und Oliver Glasner direkt begegneten. Zum Frühlingsanfang erschienen die Trainer von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt nach einer sonntäglichen Nullnummer in der Messestadt Leipzig ähnlich gekleidet zur Pressekonferenz. Beide trugen einen eng anliegenden dunklen Pullover. Der Deutsch-Italiener Tedesco erklärte, dass er "nicht so unzufrieden" sei – die Hände hatte er verschränkt auf den Tisch gelegt. Der Österreicher Glasner erläuterte, dass er "sehr zufrieden" heimfahre – die Hände hatte er gefaltet. Schon damals waren die beiden nicht nur aufgrund ihrer Körperhaltung Brüder im Geiste, sondern beide versuchten den Spagat zwischen Bundesliga und Europa League zu bewältigen. Anzeige

Wie zwei nicht unerwartete Niederlagen in den Montagsspielen, Leipzig in Mönchengladbach (1:3) und Frankfurt in Leverkusen (0:2), belegten, liegt inzwischen der Fokus auf einer historischen Europapokalchance. RB Leipzig auswärts bei Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt daheim gegen West Ham United verteidigen in den Halbfinalrückspielen am Donnerstag (21 Uhr, bei RTL (Frankfurt) und RTL+ (Einzelspiele + Konferenz) live sehen) je einen knappen Ein-Tor-Vorsprung. Würden sich beide am 18. Mai in Sevilla im Europa-League-Finale gegenüberstehen, hätte die Bundesliga einen lange vernachlässigten Wettbewerb endlich wertgeschätzt.

Leipzig kommt mit Dreifachbelastung gut zurecht, Frankfurt schenkt Bundesliga für Europacup her

Es wäre ein Verdienst zweier Trainer, die auf internationaler Ebene mit bemerkenswerter Effizienz aufwarten. Niemand kann ihnen daher verdenken, dass ein Europa-League-Halbfinale ihnen gerade ein bisschen wichtiger ist als der Ligaalltag. Tedesco, 36, zürnte in Gladbach ob der fehlenden Körperspannung, er hätte auch "die Taktiktafel in den Mülleimer schmeißen" können. Glasner, 47, wischte in Leverkusen trotz acht Änderungen den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung beiseite wie ein Straßenkehrer den Unrat. Die Vorfreude auf den nächster Feiertag überstrahlt hier wie dort allen Ärger.

Tedesco bekam lange sogar den Tanz auf drei Hochzeiten hin, inzwischen ist Leipzig auf Platz fünf abgerutscht, darf sich gegen Augsburg und in Bielefeld keine Patzer mehr erlauben.

Glasner hat es zwar nicht geschafft, die Doppelbelastung zu meistern – Frankfurt spielt nächste Saison nur europäisch, wenn die Europa League gewonnen wird –, aber seine taktischen Meisterleistungen haben dem gebürtigen Salzburger viel Anerkennung eingebracht, der zudem eine enge Verbindung mit der Mainmetropole vorlebt.

FC Bayern nur Randnotiz: Frankfurt und Leipzig haben die volle Aufmerksamkeit

So steuern unterschiedliche Klubs unter ähnlichen Trainertypen in das erste deutsche Finale seit dem Champions-League-Showdown zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund 2013 in London. Die Eintracht mit ihrer bewegten Historie, die schon ein Endspiel um den alten Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid 1959 und den UEFA-Pokal-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach 1980 bereithält, betont gern ihre Rolle als werteorientierter Traditionsverein mit gewaltiger Fanunterstützung. 2019 platzte der Traum vom Europa-League-Finale im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.