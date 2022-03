"Eine historische Katastrophe": Internationale Pressestimmen zum Italien-Desaster gegen Nordmazedonien

Nach dem Aus der italienischen Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM 2022 in Katar machte sich Fassungslosigkeit breit. Während Auswahl-Trainer Roberto Mancini in all der Enttäuschung seine Zukunft als Coach der "Squadra Azzurra" offen ließ, zeigten sich die Spieler ungläubig über das blamable 0:1 gegen Underdog Nordmazedonien in den Playoffs zur Endrunde. Die Presse ging mit dem amtierenden Europameister nach dem peinlichen Ausscheiden hart ins Gericht. "Disastro Italia", schrieb etwa die Gazzetta dello Sport auf ihrer Homepage treffend. Deutliche Worte gab es nach der zweiten verpassten WM nacheinander von vielen Seiten. Der SPORTBUZZER liefert die internationalen Pressestimmen im Überblick.

