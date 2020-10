"Historischer Moment": Doch Judo-Ass Scoccimarro blickt nicht ohne Sorgen auf den Grand Slam in Ungarn

Keine DM-Teilnahme – darauf einigte sich der Frauen-Bundesligist JT Hannover in einer Besprechung am Sonntag. „Wir haben die Mannschaft zurückgezogen“, sagte Kämpferin und Teamsprecherin Janne Ahrenhold, die früher gemeinsam mit Scoccimarro für Vorsfelde in der Bundesliga gekämpft hat. Die Teilnahme war den Klubs freigestellt, sie haben keine Konsequenzen zu befürchten. „Wir starten nächstes Jahr auch in der Bundesliga“, sagt Ahrenhold. Grund für die Absage: „Die Corona-Entwicklung und die steigenden Zahlen – viele unserer Sportlerinnen waren der Meinung, dass es zu gefährlich ist, teilzunehmen.“ Nur drei von acht Teams starten Für die Frauen-Team-DM am Sonntag in Spremberg haben nur drei der acht Bundesliga-Teams zugesagt. Auch für Scoccimarro geht die Sicherheit vor, deshalb hatte sie vor einiger Zeit auf einen Start mit dem Nationalteam in Österreich verzichtet. Zwar hatte sie lange mit der Teilnahme bei der DM geliebäugelt, aber letztlich doch zu große Zweifel gehabt. "Es gibt zwar ein Hygiene-Konzept für Spremberg, aber ich möchte einen möglichen Start beim Grand Slam in Budapest nicht gefährden", so die Lessienerin. Was, wenn doch ein Corona-Fall bei der DM auftritt und die 22-Jährige ausbremst? "Ich habe es mit dem Stützpunkttrainer abgesprochen. Wir wollen vermeiden, dass ich vor dem Grand Slam krank werde."

Eine fiebrige Grippe hatte sie vergangene Woche bereits zu einer Pause gezwungen, alle Kontaktpersonen wurden sicherheitshalber aus dem Training genommen. Wichtig: Schnell war klar, dass es sich nicht um Corona handelt. "Ich wurde sofort getestet, auch ein zweiter Test verlief negativ", so die Lessienerin, die Montag wieder mit dem Krafttraining eingestiegen ist. In gut zwei Wochen steht der Wettkampf in Ungarn an, das Hygiene-Konzept steht, der Verband hat Scoccimarro gemeldet, sie selbst möchte "super gern kämpfen". Doch ob sie startet, steht dennoch nicht fest. "Wenn ich es heute entscheiden müsste, könnte ich es nicht", sagt die Lessienerin. Wie entwickelt sich die allgemeine Lage? Auch ein Gespräch mit dem Bundestrainer steht noch aus. Es bleiben schwierige Zeiten.

Negativrekord in Ungarn Denn laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Ungarn zu den am stärksten gefährdeten Ländern, basierend auf den Daten der Ausbreitung von Corona, laut "Hungary today" warnte Ferenc Jakab, Virologe und Professor an der Universität Pécs, Leiter der Aktionsgruppe für Corona-Forschungen: „Die Epidemie tendiert in eine ausgesprochen schlechte Richtung." In dieser Woche ist ein weiterer Negativrekord in Ungarn aufgestellt worden: 14 Prozent der in den letzten 24 Stunden vorgenommenen Tests fielen positiv aus. Laut WHO hat ein Land die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus verloren, sobald fünf Prozent und mehr der Tests anschlagen.

In der Hauptstadt Budapest liegen die Inzidenzen derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb diese Landesteile vom auswärtigen Amt als Risikogebiete eingestuft wurden.

Budapest war im September mit der Ausrichtung des UEFA-Supercups, den Bayern München gegen den FC Sevilla gewann, bereits Gastgeber einer sportlichen Großveranstaltung. Trotz Kritik hatte die Europäische Fußball-Union die Partie im Corona-Hotspot vor rund 15.500 Zuschauern veranstaltet. Zuschauerzahlen, die beim Judo nicht erwartet werden, allerdings stehen 648 Teilnehmer von fünf Kontinenten und aus 81 Nationen auf der Meldeliste.

Giovanna Scoccimarro: Bilder von 2011 bis heute. 2011: Giovanna Scoccimarro zeigt mit 13 Jahren ihre Goldmedaille vom Thüringer Messe-Cup. Das Judo-Talent hatte damit schon das dritte Bundessichtungsturnier in Folge gewonnen. ©

"Ein historischer Moment"

Die International Judo Federation (IJF) bestätigte nun am Dienstag die Durchführung des Grand Slam in Ungarn vom 23. bis zum 25. Oktober. IJF-Präsident Marius Vizer sagte: „Es ist ein historischer Moment für das Weltjudo und für den Sport. Wir freuen uns auf die Organisation des Grand Slams gemäß den IJF-Vorschriften und unter strikter Einhaltung der globalen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen. “