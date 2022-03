Hitlergruß beim DFB-Spiel gegen Israel in Sinsheim? Polizei ermittelt gegen Zuschauer

Beim Test-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend in Sinsheim gegen Israel (2:0) hat ein Zuschauer nach Polizeiangaben den Hitlergruß gezeigt. Der 28 Jahre alte Mann sei während der Partie identifiziert worden, ihn erwarte eine Strafanzeige, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Sport1 über den Zwischenfall berichtet.

Sportlich lief der Abend für die DFB-Elf immerhin erfreulich: Deutschland gewann vor 25.600 Zuschauern das erste Länderspiel des Jahres dank der Treffer der Chelsea-Profis Kai Havertz (36. Minute) und Timo Werner (45.+1) mit 2:0. Der Bundestrainer nutzte die Partie für eine Reihe personeller Experimente. Der nächste Test für die WM in Katar steht am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in den Niederlanden an.