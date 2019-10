Hitlergruß-Eklat: Fans von Lazio Rom marschieren vor Celtic-Duell mit Nazi-Geste durch Glasgow

Wie in Deutschland steht der Hitlergruß auch in Italien für die faschistische Vergangenheit und wird von Rechtsextremen und -extremisten als Provokation verwendet. Der "Saluto Romano" ist dort eng verbunden mit dem Unrechtsstaat unter Benito Mussolini Anfang des 20. Jahrhunderts. In Schottland kann der Hitlergruß ähnlich wie in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.