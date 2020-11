Hitz statt Bürki: Jens Lehmann überrascht mit Torwart-Empfehlung für BVB vor Bayern-Duell

Roman Bürki oder Marwin Hitz? Lange beschäftigte diese Frage viele BVB-Fans. In vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen von Ende September bis Mitte Oktober erhielt der 33 Jahre alte Hitz von Dortmund-Trainer Lucien Favre den Vorzug vor seinem vier Jahre jüngeren Schweizer Landsmann Bürki. In den ersten zwei der vier Partien fehlte der vor der Saison als klare Nummer eins geltende Bürki offiziell aufrund einer Atemwegsinfektion. Seit dem 3:0-Sieg im Derby gegen Schalke 04 vertraut Favre wieder durchgehend auf seinen Stammkeeper - auch wenn sich der BVB-Coach nicht darauf festlegen wollte , dass dies eine dauerhafte Entscheidung sei. Nun hat Ex-Dortmund- und -Nationalkeeper Jens Lehmann dem BVB zu einem erneuten Torwart-Tausch geraten.

Lehmann, aktuell Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC, sprach sich bei Sky dafür aus, dass Hitz im Topspiel der Dortmunder gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) von Beginn an spielt. "Bayern hat in der Liga mit Abstand die meisten Flanken. Für das Spiel braucht man einen Torhüter, der rauskommt", sagte der WM-Dritte von 2006. Und Routinier Hitz sei genau der Keeper, der dies umsetzen könnte: "Ich finde Marwin Hitz als Torwart mutiger. Er geht raus und tut vor allem den Stürmern weh", so Lehmann.