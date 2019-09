Hitze, Hektik, Halbmarathon: 490 Läufer in Döbeln am Start

Döbeln. Es gibt so Sachen auf die stehen Langstreckenläufer überhaupt nicht. Sommerliche Hitze gehört da dazu. Aber auf die mussten sich die 490 Teilnehmer der verschiedenen Laufstrecken während des 8. Döbelner Halbmarathons einstellen. "Wir profitieren vom Klimawandel“, sagte Andreas Bunk, Organisator, Mitbegründer und Herr an der Startpistole. Fürs Wetter können die Organisatoren nichts, alles andere haben sie wie immer in der Hand. Gefühlt sind noch einmal mindestens 490 Helfer am Start am Welwel in Döbeln und auf der Strecke verteilt.