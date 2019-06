hitzefussballer trendet auf Twitter: So kreativ rollt die Hitze-Welle durch die Bundesliga

Kennt ihr Julian Sonnenbrandt und Ermin Beachakcic? Während Deutschland unter einer fast barbarischen Hitzeglocke liegt und angesichts von heißer, trockener Luft ächzt, wird Fußball-Deutschland kreativ. Am Dienstag, das Thermometer kletterte teilweise auf über 35 Grad, tauchte der Hashtag #hitzefussballer bei Twitter unter den Toptrends auf und stand eine ganze Weile sogar auf dem ersten Platz der deutschen Twitter-Charts. Die witzige Idee brachte viele Sportbegeisterte zumindest kurzzeitig auf andere Gedanken, lenkte von der Hitze ab.

Wie funktioniert der Hashtag #hitzefussballer? Viele Bundesliga-Fans dachten sich am Dienstag Namen von Fußballern aus, die zur derzeitigen Wetterlage in Deutschland passen. Aus BVB-Neuzugang Julian Brandt wurde so eben Julian Sonnenbrandt, aus Hoffenheims Ermin Bicakcic Ermin Beachakcic. Prominente wie Moderator und Entertainer Micky Beisenherz ("Tim Liegewiese") und RTL-Moderator Florian König ("Horst Heldts nicht mehr aus") schalteten sich begeistert ein.