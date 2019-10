Hitzeschlacht beim Leipziger Halbmarathon

Leipzig. Sommerliche Temperaturen von knapp 20 Grad herrschten am Vormittag, als sich die Starter nach dem Kanonenschuss der Königlich-Sächsischen Feldartillerie unter dem Motto „Geschichte laufend erleben“ in Bewegung setzten. Für Künstler Michael Fischer-Art war es der vierte Halbmarathon vor historischer Kulisse. "Ich bin also gleich mehrfacher Wiederholungstäter. Heute war ich als Botschafter der Sportstadt-Kampagne „Eine Stadt – Ein Team“ gemeinsam mit Profiläufer Nic Ihlow auf der Strecke. Für mich eine ideale Vorbereitung auf den Hawaii-Marathon Anfang Dezember“, betonte der 50-jährige Hobbyläufer. Der 24-jährige Ihlow, der im April den Leipzig-Marathon gewonnen hatte, stellte seinen Trainingsplan extra um und freute sich über das laufende Miteinander durch den Südosten der Stadt.

Patrick König läuft Fabelzeit - Dorothea Stepan wiederholt Sieg von 2016

In einer fantastischen Zeit von 1:12:20 Stunden lief Patrick König, Techniker in einer Maschinenbaufirma, als Erster ins Ziel. „Eigentlich wollte ich unter 1:11 bleiben, aber das Wetter war dafür nicht geeignet. Zu viel Gegenwind und zu warm. Trotzdem hat es Spaß gemacht und ich komme gerne wieder“, so der 31-Jährige. Nur vier Minuten später folgten Dominik Skandera und Patrick Gonschorek, beide aus Leipzig. „Super Strecke, nur in der Zielkurve hatte ich zu viel Schwung“, meine der Zweitplatzierte. Der Dritte, der als Feuerwehr-Beamter arbeitet, ließ mit dem 21-Kilometer-Lauf seine Triathlon-Saison ausklingen und freute sich über seine Zeit: „Alles unter 1:20 Stunden ist mehr als ambitioniert.“

Bei den Frauen kletterte Dorothea Stepan aufs oberste Podest. Der 46-Jährigen, die beim Leipzig-Marathon im vergangenen Jahr Dritte wurde und den Halbmarathon vor drei Jahren schon ein Mal gewann, war es diesmal zu heiß: „Ich laufe am liebsten bei acht Grad und Regen“, so die Leipzigerin, die in 1:30 Stunden ins Ziel kam und das Wasser von ihrem persönlichen Zeitläufer Armin Rudolph gereicht bekam. Nach dem Relaxen und einem ausgiebigen Bad ging es für die Athletin später zum Nachtdienst in eine Apotheke.

Bambini und Kids-Run erfreut sich großer Beliebtheit

Gute Laune verbreiteten auch die Bambini und Kids, die 210 Meter und 2,1 Kilometer zurücklegten. Während der Erfurter Familienvater Tobias Rahn auf der großen Runde unterwegs war, flitzte Matheo, der vor vier Wochen sechs Jahre alt geworden ist, als Erster ins Ziel. Mama Sabrina freute sich über den Erfolg und Brüderchen Timo (1) strahlte ebenfalls über eine Medaille. Auch Lia Marie (1), Bruder Quinn Leon Mertens (3) aus Oebisfelde bei Wolfsburg und Cousin Moritz (2) aus der Pleißestadt war die Begeisterung nach dem Lauf anzumerken. Die achtjährige Emely Ha Vy Dinh, die schon an einigen Kinderläufen teilgenommen hat, war diesmal mit ihren Cousinen Alina und Anh Vy über die längere Distanz dabei. „Aber eigentlich möchte ich Akrobatin oder Reiterin werden“, betonte die Drittklässlerin nach dem Wettkampf.

Organisator Ronny Winkler freute sich am Ende über die große Anzahl Läufer aus ganz Deutschland und das perfekte Wetter wie im letzten Jahr. „Die Sperrmaßnahmen sind eine große Herausforderung und am Ende müssen alle Behörden mitspielen, auch der Landkreis und Markkleeberg.“

